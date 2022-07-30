Минобороны Азербайдажана сообщило об обстрелах с территории Армении — в Ереване назвали это дезинформацией

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2022, 21:21 Источник: ТАСС

Министерство обороны Азербайджана. Фото с сайта ведомства.

Министерство обороны Азербайджана в субботу сообщило об обстреле азербайджанских позиций с территории Армении. Оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию.

«30 июля начиная с полудня подразделения Вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах на госгранице», - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

В нем подчеркивается, что огонь был подавлен «в результате адекватных ответных мер».

В свою очередь, Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией, отвергнув обвинения в обстрелах.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в заявлении ведомства.

В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе заявлял о поворотной точке в отношениях с Арменией.