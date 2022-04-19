Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений Азербайджана и Армении

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19 апреля 2022, 17:22 Источник: РИА "Новости"

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 19 апреля, назвал принятие Ереваном выдвинутых ранее Баку пяти принципов для нормализации отношений между сторонами поворотной точкой.

Ильхам Алиев заявил, что считает положительными итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ним, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Впоследствии армянский премьер также открыто говорил о процессе нормализации отношений Еревана и Баку.

По мнению азербайджанского лидера, речь в данном случае идет о еще одном поворотном моменте в процессе.