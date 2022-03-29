Глава Совета Федерации Матвиенко пожелала мирного разрешения ситуации в Нагорном Карабахе

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29 марта 2022, 11:40

Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва надеется на мирное завершение обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Информацию сообщает во вторник, 29 марта, ТАСС.

Спикер Верхней палаты парламента надеется, что возникшее в Нагорном Карабахе обострение сможет путём переговоров между Арменией и Азербайджаном завершиться мирно.

«Мы надеемся, что мирным договором завершится эта ситуация», — цитирует слова политика агентство.

Напомним, Ереван предложил Баку оперативно начать переговорный процесс о всеобъемлющем мирном соглашении.

Ранее стало известно, что уже несколько дней на линии соприкосновения в республике Арцах (Нагорный Карабах) сохраняется взрывоопасная ситуация. ВС Азербайджана 24 марта нарушали режим прекращения огня, обусловленный договором от 9 ноября 2020 года, подписанным лидерами Армении, России и Азербайджана.