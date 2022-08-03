Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие» и потребовал демилитаризации региона

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2022, 20:35 Источник: РБК

Нагорный Карабах. Фото: MOD Russia/globallook.com

3 августа произошло обострение ситуации на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Азербайджан провел в регионе операцию «Возмездие». Армения заявила о своей приверженности сохранению мира в регионе. Минобороны России сообщило о предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки.

Министерство обороны Азербайджана сообщило 3 августа, что в ответ на «диверсионно-террористический акт» со стороны Армении, который привел к гибели человека, была проведена операция «Возмездие». В ее ходе под контроль Азербайджана взят ряд «важных господствующих высот». Сообщается об уничтожении позиций «незаконных армянских вооруженных формирований» и авиаударе по воинской части.

Ведомство также выступило с требованием демилитаризации территорий.

«Присутствие Вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в его телеграм-канале.

Тем временем МИД Армении в своем заявлении назвал действия Баку недопустимыми и подтвердил «приверженность повестке дня установления мира и стабильности в регионе».

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российские миротворцы зафиксировали нарушение Азербайджаном режима прекращения огня. В настоящее время «командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», сказано в сообщении МО.

Ранее сообщалось, что 2 августа президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону договоренности по Карабаху.