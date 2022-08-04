Дмитрий Песков: очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук войск Киева, России нечего скрывать

Аргументы Недели → Политика 13+

4 августа 2022, 14:07

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук войск Киева, Российской Федерации нечего скрывать. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских военных, РФ нечего скрывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков», — говорится в публикации, размещенной на сайте агентства.

Ранее в четверг российское министерство обороны указало на то, что подразделения трех бригад армии Украины в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки покинули позиции вследствие больших потерь.