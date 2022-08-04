МО РФ: подразделения трех бригад армии Украины в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки оставили позиции из-за больших потерь

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4 августа 2022, 13:04

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины в районе расположенных на территории Донбасса Соледара, Артемовска и Авдеевки покинули позиции вследствие больших потерь. На это указало министерство обороны Российской Федерации.

«В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в четверг сообщалось, что ВКС РФ уничтожили с помощью высокоточного оружия до 130 украинских военных в районе Харькова и до 400 — в Донбассе.