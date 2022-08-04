ВКС России уничтожили высокоточным оружием до 130 военных Украины в районе Харькова и до 400 — в Донбассе

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4 августа 2022, 12:54

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали с помощью высокоточного оружия до 130 украинских военных в районе Харькова и до 400 — на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка в Донбассе был поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й бригады Вооруженных сил Украины. Российская авиация ликвидировала до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что «никакой Кулеба и прочие их американские партнеры» не смогут помешать референдуму о присоединении региона к РФ.