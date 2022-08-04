Председатель ЦИК Памфилова заявила, что Запад попытается сорвать выборы в России осенью

Председатель ЦИК Элла Памфилова в четверг, 4 августа, заявила, что в настоящий момент оппоненты России за рубежом затаились, однако они попытаются сорвать и дискредитировать выборы в стране осенью.
Элла Памфилова уточнила, что сейчас на Западе ведется очень серьезная работа в целях срыва и дискредитации большой федеральной кампании.
Напомним, 11 сентября текущего года в России состоится единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться четырнадцать губернаторов, депутаты шести заксобраний и городских дум двенадцати административных центров.