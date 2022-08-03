Кадырову присвоили звание Героя ЛНР, награду ему вручил глава республики Пасечник

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3 августа 2022, 13:27

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководителю Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя ЛНР, награду политическому деятелю вручил глава республики Леонид Пасечник. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Глава ЛНР Леонид Пасечник на церемонии в Грозном вручил награду Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель российского дипломатического ведомства Алексей Дробинин высказал точку зрения о том, что специальная операция Москвы на украинской территории, стартовавшая 24 февраля, стала вехой на пути к новому миропорядку.