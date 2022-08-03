Представитель МИД России Дробинин: спецоперация на Украине стала вехой на пути к новому миропорядку

Специальная операция на украинской территории, которую Москва проводит с 24 февраля, стала вехой на пути к новому миропорядку. Соответствующую точку зрения высказал Алексей Дробинин, глава Департамента внешнеполитического планирования российского МИД.
«Без преувеличения можно сказать, что специальная военная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене», — говорится в статье, написанной Дробининым.
По мнению дипломата, «сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории».
Как сообщалось ранее в среду, Алексей Дробинин отметил, что эпоха сотрудничества РФ с Западом закончена.