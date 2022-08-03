Военный эксперт Сивков: украинские военные прекратили атаковать Антоновский мост, так как им «нечем стрелять»

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3 августа 2022, 10:32

РСЗО HIMARS, фото: Cpl. Colton Garrett/globallookpress.com

Константин Сивков, член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заявил, что украинские военные перестали наносить удары по Антоновскому мосту в Херсоне из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, так как им нечем стрелять.

Эксперт отметил, что киевский режим возлагал большие надежды на разрушение Антоновского моста, но уже идут ремонтные работы объекта, восстановлена часть моста.

Аналитик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили мост, поэтому российские вынуждены были навести понтонную переправу, - сообщает "Общественная служба новостей".

По поводу американских HIMARS Сивков сказал, что, вероятно, сообщения об уничтожении недавно двух "Хаймарсов", это как раз те самые РСЗО, которые должны были стрелять по мосту в Херсоне.

"Их уничтожили, поэтому стрелять нечем", — прокомментировал эксперт.