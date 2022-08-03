Washington Post: настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться, после того как Нэнси Пелоси улетит в США

Аргументы Недели → Политика 13+

3 августа 2022, 10:17

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Jabin Botsford - Pool via CNP / globallookpress.com

Настоящий кризис вокруг Тайваня может разгореться, после того как спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси улетит в Соединенные Штаты. Соответствующий прогноз высказало издание Washington Post, передает РИА Новости.

«Washington Post: настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться, после того как Пелоси улетит в США», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань отражает стремление Штатов доказать всем свою безнаказанность.