Washington Post: настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться, после того как Нэнси Пелоси улетит в США

Настоящий кризис вокруг Тайваня может разгореться, после того как спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси улетит в Соединенные Штаты. Соответствующий прогноз высказало издание Washington Post, передает РИА Новости.
«Washington Post: настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться, после того как Пелоси улетит в США», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в среду, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань отражает стремление Штатов доказать всем свою безнаказанность.