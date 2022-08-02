МИД России заявил, что расценивает визит Пелоси на Тайвань как «явную провокацию в духе агрессивной линии США»

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2 августа 2022, 21:15 Источник: ТАСС

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайваня. Фото: Taiwan Foreign Ministry /globallook.com

МИД России выступил во вторник с официальным заявлением в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его явной провокацией.

«2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», - говорится в документе.

В нем подчеркнуты также неизменность позиции России, приверженной принципу «одного Китая», и право Пекина в отношениях с Тайванем предпринимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Ранее МИД КНР заявил протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.