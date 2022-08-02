Посол РФ в Аргентине Феоктистов: США не удалось настроить Латинскую Америку против России

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2 августа 2022, 17:20 Источник: ТАСС

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Фото: MFA Russia/globallook.com

Соединенным Штатам в очередной раз не удалось настроить страны Латинской Америки против России. Об этом заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире телеканала «Россия-24» во вторник.

Он рассказал о Конференции министров обороны Америки, которая проходила в конце июля в столице Бразилии. По мнению посла, целью США было склонить представителей Латинской Америки к тому, чтобы они осудили действия России в Украине, однако этого сделать не удалось.

«Осудить в очередной раз специальную военную операцию России на Украине американцам и канадцам, которые с такими задачами, как я понимаю, подошли к конференции, не удалось. Американцы в очередной раз не сумели настроить Латинскую Америку против России», - заявил Феоктистов.