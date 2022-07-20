Глава МИД РФ Лавров: СВО России изменила географические задачи

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20 июля 2022, 17:10

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

В сегодняшнем общении с журналистами ведущих СМИ страны министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил изменение географических задач специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает в среду, 20 июля, ФАН.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что на настоящий момент планы военного командования ВС РФ расширили свою географию и касаются теперь не только ДНР и ЛНР, но других территорий.

«В случае, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные артиллерийские системы, задачи отодвинутся еще дальше», − заверил Лавров.

Напомним, специальная военная операция началась по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Помимо защиты республик Донбасса, в рамках СВО производится демилитаризация и денацификация соседнего государства.