Twitter-аккаунт IntelWalrus: самолет, на котором может находиться Нэнси Пелоси, направляется в столицу Тайваня

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2 августа 2022, 15:58

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Michael Brochstein / globallookpress.com

Самолет, на борту которого может находиться спикер нижней палаты парламента Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, в настоящий момент направляется в столицу Тайваня Тайбэй. На это, как передает РИА Новости, указал Twitter-аккаунт IntelWalrus.

«Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, сообщает Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Нитипхумтханат Минг-Ручиралай отметил, что китайские военные не будут сбивать самолет Пелоси, но могут начать высадку десанта на Тайване.