Политолог Минг-Ручиралай: армия Китая не будет сбивать самолет Пелоси, но может начать высадку десанта на Тайване

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2 августа 2022, 11:58 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Китайские военные, Liu Dawei / globallookpress.com

Армия Китая не будет сбивать самолет спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси, которая планирует сегодня посетить Тайвань, но может начать высадку десанта на острове. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал политолог Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.

«Китайские военные не будут сбивать самолет Пелоси, но могут сконцентрировать силы у берегов острова или даже начать высадку десанта, заявил РИА Новости известный таиландский политолог и обозреватель международных событий Нитипхумтханат Минг-Ручиралай», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, в МИД КНР указали на то, что Соединенные Штаты переходят рамки дозволенного.