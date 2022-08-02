МИД КНР: США переходят рамки дозволенного, Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня

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2 августа 2022, 11:32

Флаг Китая, Olga Sokolova / globallookpress.com

Соединенные Штаты переходят рамки дозволенного, Пекин лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в китайском министерстве иностранных дел.

«США переходят рамки дозволенного, Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня, заявили в МИД КНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что дипломатическое ведомство КНР подтвердило решимость страны жестко ответить в случае визита спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на территорию Тайваня.