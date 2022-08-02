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Аргументы Недели Политика 13+

Снаружи и внутри здания парламента Тайваня постелили красную ковровую дорожку

, 15:44 Источник: РИА "Новости"

Снаружи и внутри здания парламента Тайваня постелили красную ковровую дорожку
красная ковровая дорожка, https://unsplash.com/photos/ib76Kkv2zyY

Тайваньская газета United Daily News сообщила, что в здании Законодательного юаня в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку. Это произошло на фоне возможного прибытия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

На снимках, предоставленных журналистами, можно увидеть, как работники стелят снаружи и внутри парламента Тайваня красную ковровую дорожку. Предполагается, что Нэнси Пелоси посетит Законодательный юань в первой половине дня в среду, 3 августа.

Ранее сегодня стало известно, что самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, к настоящему моменту повернул в сторону Тайваня.

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