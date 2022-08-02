Самолет, на борту которого может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня

Днем во вторник, 2 августа, стало известно, что самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, к настоящему моменту повернул в сторону Тайваня.
Как сообщает портал Flightradar, который отслеживает полеты, воздушное судно сейчас летит над морем Сулавеси.
Ранее сегодня сообщалось, что спецборт ВВС Соединенных Штатов Америки Boeing C-40C, который осуществляет "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США, в частности, членов конгресса, вылетел из Куала-Лумпура и движется в южном направлении. Информации о том, находится ли в этом самолете Нэнси Пелоси, нет.