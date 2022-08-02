Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура и движется в южном направлении

Спецборт ВВС Соединенных Штатов Америки вылетел из Куала-Лумпура и движется в южном направлении. Об этом во вторник утром, 2 августа, сообщил сервис Flightradar, который отслеживает полеты.
Уточняется, что речь идет о самолете Boeing C-40C, который осуществляет "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США, в частности, членов конгресса. К настоящему моменту не уточняется, находится ли на борту воздушного судна спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.
Отметим, что в рамках азиатского турне Пелоси намерена посетить Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Сообщалось, что она планирует совершить визит и на Тайвань, но официального подтверждения пока не поступало.