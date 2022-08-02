Спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура и движется в южном направлении

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2 августа 2022, 11:50 Источник: РИА "Новости"

Куала-Лумпур, https://unsplash.com/photos/-9B08uduMyY

Спецборт ВВС Соединенных Штатов Америки вылетел из Куала-Лумпура и движется в южном направлении. Об этом во вторник утром, 2 августа, сообщил сервис Flightradar, который отслеживает полеты.

Уточняется, что речь идет о самолете Boeing C-40C, который осуществляет "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США, в частности, членов конгресса. К настоящему моменту не уточняется, находится ли на борту воздушного судна спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Отметим, что в рамках азиатского турне Пелоси намерена посетить Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Сообщалось, что она планирует совершить визит и на Тайвань, но официального подтверждения пока не поступало.