Минобороны России: США, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечены в конфликт на Украине

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2 августа 2022, 14:39

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Соединенные Штаты, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечены в конфликт на украинской территории. На это указало министерство обороны Российской Федерации.

Ведомство отреагировало на высказывание представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого о том, что армия страны перед применением систем HIMARS осуществляет консультации с США. По словам Скибицкого, американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».

«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее во вторник, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев отметил, что киевская сторона вывозит документы из госорганов Днепра в приграничные с Румынией и Польшей города.