Представитель военной разведки Украины Скибицкий: ВСУ перед ударами из систем HIMARS консультируются с США

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2 августа 2022, 08:02

Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины перед ударами из американских реактивных систем залпового огня HIMARS консультируются с Соединенными Штатами. На это, как передает РИА Новости, указал представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, приведенным в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства, ВСУ перед применением HIMARS проводят консультации с США. Американцы, отметил Скибицкий, в итоге могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов назвал пиар-ходом заявления президента Украины Владимира Зеленского об эвакуации людей с подконтрольной Киеву части Донбасса.