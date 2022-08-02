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Аргументы Недели Политика 13+

Посол РФ в Нью-Дели Алипов: Москва рассчитывает на увеличение объемов российского золота на индийском рынке

, 11:26

Посол РФ в Нью-Дели Алипов: Москва рассчитывает на увеличение объемов российского золота на индийском рынке
Vitaly Ivanov/ globallookpress.com

Москва надеется, что объемы российского золота на рынке Индии будут увеличиваться. Об этом сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы рассчитываем, что объемы российского золота на индийском рынке будут увеличиваться, искусственно созданных ограничительных мер для этого не имеется», - поделился он.

Дипломат также отметил, что на сегодняшний день Россия и Индия ищут и развивают новые форматы взаимодействия между странами.

Более того, Индия является одним из основных потребителей золота. Ежегодные объемы закупок металла в стране достигают 650-750 тонн.

Ранее сообщалось, что сотрудничество Сербии и России по вопросу военной помощи возможно.

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