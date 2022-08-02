Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко допускает возможность обращения сербской стороны за военной помощью к России

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко допускает возможность обращения сербской стороны за военной помощью к Москве в вопросах ситуации в Косове и Метохии. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live».
«Мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косове и на Балканах в целом в общий геополитический контекст крупных, глобальных изменений», - заявил он, рассуждая о вопросе обращения Белграда к Москве за военной помощью.
Посол России не исключает, что вскоре возникнут разговоры о более тесном сотрудничестве между двумя странами.
Ранее сообщалось, что администрация «ВКонтакте» разберется со злоумышленниками, которые взломали аккаунт Медведева.
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