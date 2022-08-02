Администрация «ВКонтакте» разберется с тем, кто взломал страницу Медведева

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2 августа 2022, 10:34

vk.com/about/ globallookpress.com

Аккаунт зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева «ВКонтакте» был взломан, администрация социальной сети обещает разобраться с этим инцидентом. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.



«А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», - заявил он.



Отмечается, что от лица политика появилась публикация, в которой шла речь об истоках распада Советского Союза и его геополитических последствиях.



Ранее аккаунты Медведев уже подвергались атакам хакеров. Так, в 2013 году была взломана его страница во «Вконтакте», а в 2014 и 2019 в Twitter.



Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вновь заразился коронавирусом.