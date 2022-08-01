Байден: власти США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3

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1 августа 2022, 14:19

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов готовы оперативно обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор СНВ-3, прекращающий действовать в 2026 году. На это, как передает РИА Новости, указал американский президент Джо Байден.

«Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026-м», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Politico отметило, что Вашингтон переключит свое внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня, если на китайском острове произойдет эскалация.