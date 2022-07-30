Мэр Днепра Филатов выразил надежду, что возможное лишение гражданства Корбана — «трагическая ошибка»

Мэр Днепра Борис Филатов выразил надежду, что возможное лишение гражданства главы штаба обороны города Геннадия Корбана — это «трагическая ошибка». Об этом сообщает РИА Новости.
Филатов заявил, что не хочет, чтобы центральная власть начинала создавать авторикратию на Украине, пользуясь ситуацией. Он также выразил надежду, что случай с Геннадием Корбаном — это «просто трагическая ошибка».
На днях Корбан сообщал, что не может попасть на территорию Украины, так как пограничники изымали у него паспорт.
Филатов ещё раз подчеркнул, что боевые действия в стране не дают «права узурпировать власть».
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что при текущем уровне поставок западного оружия Киеву ВСУ смогут вести боевые действия только несколько месяцев.