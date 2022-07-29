На месте обстрела СИЗО в Еленовке обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS

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29 июля 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

На месте обстрела следственного изолятора в Еленовке в Донецкой области были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS. Соответствующую информацию предоставил в пятницу корреспондент РИА "Новости".

Согласно последним данным, на некоторых обломках боеприпасов, найденных на месте обстрела СИЗО, сохранились части номеров.

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что количество погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержат украинских военнопленных, к настоящему моменту достигло 53.