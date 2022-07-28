Полковник ВС США в отставке Канчиан заявил, что запасы ракет для HIMARS на Украине могут закончиться через четыре месяца

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28 июля 2022, 21:15 Источник: РИА "Новости"

HIMARS, Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в четверг заявил, что в случае поставок Украине дополнительных американских РСЗО HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться через четыре месяца.

Марк Канчиан в интервью изданию The Drive заявил, что украинским властям, которые ранее запросили у Соединенных Штатов Америки сто установок HIMARS, стоит беспокоиться не о количество приобретенных машин, а о числе снарядов к ним.

Полковник отметил, что пока Киев располагает только двенадцатью или двадцатью системами, интенсивность их использования в ближайшем будущем не будет проблемой, однако, когда установок станет больше, боеприпасы могут исчерпаться в течение четырех месяцев.