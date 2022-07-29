Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил, что ВСУ нанесли удар по зерновым складам нового урожая

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29 июля 2022, 13:15 Источник: РИА "Новости"

зерно, Serguei Fomine/Russian Look

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что минувшей ночью украинские военные нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая на территории региона.

По словам Евгения Балицкого, целью ВСУ являлось уничтожение главного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта Запорожской области. Глава администрации региона обратил внимание на то, что вышеуказанный шаг является новым подтверждением того, что киевские власти воюют с простыми людьми и пытаются лишить их хлеба.

Балицкий добавил, что разрушение склада с зерном стало большой потерей, но это не отразится на обеспечении зерновыми, ситуации на внутреннем рынке, а также на экспорте.