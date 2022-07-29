NBC: в пятницу Пелоси с делегацией отправится в Азию, решение о визите на Тайвань еще не принято

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29 июля 2022, 09:05 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 29 июля, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси с делегацией отправится в Азию. Как сообщает телеканал NBC, решение о поездке на Тайвань к настоящему моменту не принято.

О поездке Нэнси Пелоси во главе официальной делегации конгресса в Азию сообщили сегодня журналистам два осведомленных источника.

Один из инсайдеров, ознакомившихся с маршрутом, подчеркнул, что посещение Тайваня указано в документе как "предварительное". Известно, что Пелоси совершит визит в Японию, Южную Корею, Малайзию, а также Сингапур.