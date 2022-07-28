МИД КНР: Джо Байден заверил Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня

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28 июля 2022, 21:35 Источник: РИА "Новости"

председатель КНР Си Цзиньпин, Ju Peng/XinHua

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках телефонного разговора в четверг, 28 июля, заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм на Тайване.

В МИД КНР по результатам переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина сообщили, что позиция США по вопросу политики "одного Китая" осталась неизменной и меняться не будет – Вашингтон не поддерживает сепаратизм на Тайване.

Ранее сегодня пресс-пул Белого дома заявил, что телефонный разговор американского лидера и председателя КНР продолжался более двух часов.