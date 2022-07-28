Государственный департамент США запросил разговор Блинкена с Лавровым

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28 июля 2022, 22:23 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США по-прежнему ожидают, что разговор Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вероятному обмену осужденными состоится в ближайшие дни.

Нед Прайс в рамках общения с представителями средств массовой информации в четверг, 28 июля, уточнил, что Государственный департамент запросил разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым накануне. Американская сторона рассчитывает, что беседа российского дипломата с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоится на днях.

В Госдепе подчеркнули, что в Москве к настоящему моменту подтвердили получение вышеуказанного запроса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что Сергей Лавров уделит просьбе о разговоре с Энтони Блинкеном внимание, когда позволит время.