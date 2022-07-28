США предложили обменять Гринер, Уилана на Бута

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28 июля 2022, 14:09

Фото: Washington Times

Администрация Байдена официально обратилась к Москве с просьбой заключить сделку по обмену баскетболистки WNBA Бриттни Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, задержанных в России на Виктора Бута. Об этом сообщает американское издание Washington Times.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил в среду, что официальные лица США несколько недель назад сделали России «важное предложение» в отношении Гринер и Уилана. Он отказался подтвердить сообщения о том, что администрация Байдена предлагала обменять двух американцев на Виктора Бута, который находится в тюрьме в США.

В сообщении CNN говорится, что после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация решила предложить обменять Гринер и Уилана на Бута, который отбывает 25-летний срок в Иллинойсе.

В отчете со ссылкой на неназванные источники, «проинформированные по этому вопросу», говорится, что президент Байден принял план обмена заключенными. Поддержка президента превалирует над оппозицией Министерства юстиции.