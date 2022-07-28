Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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28 июля 2022, 20:19 Источник: РИА "Новости"

поврежденный дом, Alexander Rekun/Global Look Press, globallookpress.com

В штабе обороны Донецкой Народной Республики вечером в четверг, 28 июля, сообщили, что в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель.

В сообщении штаба говорится, что Вооруженные формирования Украины убили мирного гражданина в Донецке.

Напомним, Киевский район расположен в северной части города, где заканчивается главная артерия населенного пункта – улица Артема.

Ранее сегодня представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что украинские войска в 16.55 по московскому времени вновь обстреляли территорию Донецка.