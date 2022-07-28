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Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ вновь обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра

, 17:37 Источник: РИА "Новости"

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ вновь обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра
разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК вечером в четверг, 28 июля сообщило, что украинские войска сегодня в 16.55 по московскому времени вновь обстреляли территорию Донецка.

Согласно последней информации представительства, по Куйбышевскому району Донецка были выпущены восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее сегодня сообщалось о 21 обстреле ряда районов города со стороны Вооруженных сил Украины, в частности, ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра (155 миллиметров).

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