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Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из «Града»

, 09:08 Источник: РИА "Новости"

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из «Града»
РСЗО, MOD Russia/ globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило утром в среду, 27 июля, что за двенадцать минут украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из "Града".

В представительстве уточнили, что ранее сегодня были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. В 08:05 было обстреляно село Первомайское в Куйбышевском районе Донецка: выпущены были десять ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 152 мм.

В 08:08 произошел обстрел Ясиноватой, выпущены были восемь снарядов калибром 122 мм.

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