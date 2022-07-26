Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска подвергли обстрелу Донецк из РСЗО «Град»

Вооружённые формирования Украины вновь обстреляли столицу ДНР. По Донецку во вторник, 26 июля, противник выпустил десять снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Информацию о преступлении Киева сообщает Представительство ДНР в СЦКК.
Украинские террористы в погонах начали обстрел в 12:04 мск.
Сообщается, что ранее в 11:45 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка, по которым украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 мм.
Также сегодня в МЧС ДНР сообщили о локализации пожара на нефтебазе в Будённовском районе Донецка. Огонь загорелся после обстрела ВСУ.