Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска подвергли обстрелу Донецк из РСЗО «Град»

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26 июля 2022, 14:10

РСЗО "Град", MOD Russia/ Globallookpress.com

Вооружённые формирования Украины вновь обстреляли столицу ДНР. По Донецку во вторник, 26 июля, противник выпустил десять снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Информацию о преступлении Киева сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

Украинские террористы в погонах начали обстрел в 12:04 мск.

Сообщается, что ранее в 11:45 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка, по которым украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 мм.

Также сегодня в МЧС ДНР сообщили о локализации пожара на нефтебазе в Будённовском районе Донецка. Огонь загорелся после обстрела ВСУ.