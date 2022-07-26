МЧС ДНР: пожар на нефтебазе Донецка локализован

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики сообщили во вторник, 26 июля, о локализации пожара на нефтебазе в Будённовском районе Донецка.
«В 08:04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается. По оперативной информации, пострадавших нет», − приводит ТАСС сообщение из Telegram-канала МЧС.
Причиной масштабного возгорания стал обстрел жилого района столицы ДНР украинскими экстремистами.
Пламя, по данным очевидцев, было заметно в нескольких районах города.