МЧС ДНР: пожар на нефтебазе Донецка локализован

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26 июля 2022, 10:19

Пожар на нефтебазе Донецка после обстрела ВСУ/ из открытых источников

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики сообщили во вторник, 26 июля, о локализации пожара на нефтебазе в Будённовском районе Донецка.

«В 08:04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается. По оперативной информации, пострадавших нет», − приводит ТАСС сообщение из Telegram-канала МЧС.

Причиной масштабного возгорания стал обстрел жилого района столицы ДНР украинскими экстремистами.

Пламя, по данным очевидцев, было заметно в нескольких районах города.