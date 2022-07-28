Адмирал Осипов заявил о господстве ВМФ России в Азовском море и северо-западной части Чёрного

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28 июля 2022, 17:46

Адмирал Осипов, командующий ЧФ России, MOD RF/ Global Look Press.com

Военно-морской флот России фактически господствует в акватории Азовского моря, а также в северо-западной части Чёрного моря. Причём преимущество Москва получила в ходе спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

Об этом в четверг, 28 июля, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

Своё заявление адмирал сделал в поздравительной речи, которую произнёс в преддверии празднования Дня ВМФ и не преминул подчеркнуть, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-Морской флот.