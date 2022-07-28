Адмирал Осипов заявил о господстве ВМФ России в Азовском море и северо-западной части Чёрного

Военно-морской флот России фактически господствует в акватории Азовского моря, а также в северо-западной части Чёрного моря. Причём преимущество Москва получила в ходе спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины.
Об этом в четверг, 28 июля, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.
Своё заявление адмирал сделал в поздравительной речи, которую произнёс в преддверии празднования Дня ВМФ и не преминул подчеркнуть, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-Морской флот.