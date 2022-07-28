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28 июля 2022, 15:41

Украинские беженцы в Европе, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Исторически Украина всегда была связана с Россией, делая каждый раз выбор в пользу Москвы, поскольку связи между землями культурные, общинные, православные и кровные узы жителей тесно срастили всю общую территорию. Об этом в беседе с ФАН рассказала политолог, журналист Станислав Ортега.

Специалист подчёркивает также вчерашнее заявление украинского гаранта Владимира Зеленского о том, что Украина является «единственной законной наследницей» Киевской Руси.

«Что президент Зеленский считает Киевской Русью? За то время, что она существовала и дошла до наших времен, она сама неоднократно делала довольно убедительный и однозначный выбор в пользу союза с Москвой. Направления-то было три. Были турки и татары, были ляхи и Москва», − цитирует агентство слова политолога.

Для особо не интересующихся историей Ортега напомнил, что Киев имел крайне разношерстные отношения с соседями, особенно с теми, к кому сейчас влезает в пристяжные «партнёры».

«Со стороны поляков шло жесткое притеснение за веру, к тому же, там было самое жестокое в Европе крепостное право. Шляхтичи собственное быдло за людей не считали, а казацкое тем более. Еще со времен короля Владислава IV на сейме ставился вопрос об истреблении казачества, проживавшего на землях, которые Польша считала исторически своими», — пояснил собеседник ФАН.

При завершении своего комментария Ортега отметил главный фактор, который способствовал прочной связи Киева и Москвы.

«Всегда выбор Киева делался в пользу Москвы, потому что Москва — это православие, а казаки очень дорожили своей верой. Для них это было самое высшее, что может быть: «Господа могут быть какими угодно, но бог — один». Это была скрепа, которая все соединяла. В Европе же украинцев ожидало только порабощение, причем в самом жестоком смысле», — подытожил журналист.