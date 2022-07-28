La Stampa: бывший глава МВД Италии Сальвини призвал страны Запада вернуться к диалогу с Россией

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28 июля 2022, 15:10 Источник: РИА "Новости"

Маттео Сальвини, Massimo Di Vita/Keystone Press Agency

Экс-министр внутренних дел Италии, глава партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал западные государства наладить диалог с РФ в целях урегулирования кризисной ситуации на Украине, а также в Европе.

Издание La Stampa, ссылаясь на Маттео Сальвини, сообщило, что контакты с Москвой нужны Брюсселю вне зависимости от политических убеждений, а также от взгляда на украинский кризис.

Экс-министр уточнил, что в отличие от некоторых других стран Европы, которые ведут себя воинственно по отношению к Российской Федерации, он отдает предпочтение диалогу и посредничеству Италии.