La Stampa: бывший глава МВД Италии Сальвини призвал страны Запада вернуться к диалогу с Россией

Экс-министр внутренних дел Италии, глава партии "Лига Севера" Маттео Сальвини призвал западные государства наладить диалог с РФ в целях урегулирования кризисной ситуации на Украине, а также в Европе.
Издание La Stampa, ссылаясь на Маттео Сальвини, сообщило, что контакты с Москвой нужны Брюсселю вне зависимости от политических убеждений, а также от взгляда на украинский кризис.
Экс-министр уточнил, что в отличие от некоторых других стран Европы, которые ведут себя воинственно по отношению к Российской Федерации, он отдает предпочтение диалогу и посредничеству Италии.