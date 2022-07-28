Представитель ВГА Запорожской области Рогов: власти Украины пытаются организовать в регионе геноцид

Власти Украины пытаются организовать геноцид на территории Запорожской области. На это, как передает РИА Новости, указал представитель местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.
По словам представителя ВГА, «киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике — целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона».
Как сообщалось ранее сегодня, генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил, что западное оружие, поставляемое киевской стороне, начало появляться на черном рынке.