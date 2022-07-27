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Аргументы Недели Политика 13+

Российский МИД: создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможно

, 15:56

Российский МИД: создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможно
Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Создание трибунала по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций невозможно. На это, как передает ТАСС, указало министерство иностранных дел России.

«Создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможно — МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Ивана Нечаева, часть международного сообщества дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее сегодня, российский МИД заявил, что киевская сторона своими обстрелами территории Запорожской АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе.

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