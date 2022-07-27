МИД России: Украина обстрелами Запорожской АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, США это полностью устраивает

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27 июля 2022, 15:43

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Украина своими обстрелами территории Запорожской атомной электростанции ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, Соединенные Штаты такой сценарий полностью устраивает. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделало министерство иностранных дел РФ.

«Киев обстрелами Запорожской АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, США это полностью устраивает — МИД России», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, украинский посол в Берлине Андрей Мельник признал, что его оскорбительные слова в адрес главы правительства Германии Олафа Шольца были неуместными.