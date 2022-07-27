Украинский посол в Германии Мельник признал, что его оскорбительные слова в адрес канцлера Шольца были неуместными

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27 июля 2022, 14:46

Канцлер Германии Олаф Шольц, Britta Pedersen / globallookpress.com

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник признал, что его оскорбительные слова в адрес руководителя немецкого правительства Олафа Шольца были неуместными. Об этом информирует ТАСС.

Как передает российское агентство, Мельник, которого через несколько недель на должности киевского посла в Берлине сменит другой дипломат, отметил, что его оскорбительные высказывания в адрес Шольца были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой «эмоциональную реакцию».

Ранее Андрей Мельник заявлял, что немецкий канцлер разыгрывает из себя «обиженную ливерную колбасу». Также посол обвинял Олафа Шольца в нерешительности на фоне задержек с передачей вооружений Украине.