Зеленский против Коломойского: много вопросов и ни одного ответа

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27 июля 2022, 15:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

В последнее время в интернет-сетях идут обсуждения и бурные споры на тему вероятного конфликта украинского лидера Владимира Зеленского с крупным олигархом Игорем Коломойским, известным своей репутацией криминального авторитета.

Вполне возможно, что бизнесмен лишился украинского гражданства. А ведь ещё раньше самого Зеленского называли «человеком Коломойского». В Forbes отмечают, что паспорт знаменитого предпринимателя в реестре Государственной миграционной службы отмечен как недействительный. Но что это означает? Пожалуй, на этот вопрос пока нет точного ответа.

Собеседник издания, принимавший участие в судах на стороне Приватбанка против Коломойского, упоминает, что ещё пару дней назад у того паспорт отмечался как действительный. В то же самое время адвокат бизнесмена сообщил, что ничего не знает о решении лишить олигарха гражданства Украины. Ещё вызывает вопросы факт, что паспорт партнёра Коломойского, Геннадия Боголюбова, тоже недействителен в реестре. Перед этим в сетях всплывали документы о том, что своим секретным указом Зеленский лишил своего бывшего партнёра гражданства, включая Геннадия Корбана и других известных лиц с двойным гражданством.