Песков: власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Москвой

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27 июля 2022, 13:07

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Власти в Кишиневе методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Москвой. На это, как передает РИА Новости, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, сенатор Алексей Пушков высказал мнение о том, что курс молдавского президента Майи Санду, направленный на превращение страны в де-факто провинцию Румынии, угрожает территориальной целостности бывшей советской республики.