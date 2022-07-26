Пушков: курс Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии угрожает территориальной целостности Молдавии

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26 июля 2022, 08:00

Президент Молдавии Майя Санду, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Курс молдавского президента Майи Санду, который направлен на превращение страны в де-факто провинцию Румынии, угрожает территориальной целостности бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения высказал представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«"Угрозу территориальной целостности" Молдавии, о которой так любит говорить официальный Кишинев, представляет прежде всего курс гражданки Румынии М. Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии», — говорится в публикации, которую российский сенатор разместил в своем Telegram-канале.

Ранее Пушков отметил, что корректировка Западом рестрикций против Москвы не меняет его общего курса.